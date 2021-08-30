Москва, 30 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На социальные антикризисные меры — разовые выплаты пенсионерам и военным, а также малоимущим семьям, потребуется 450−500 млрд рублей, из которых 90% придется на долю выплат пенсионерам. Об этом 30 августа говорится в аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

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«Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450−500 млрд рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам. Данная оценка совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств», — указывается в материале аналитиков.

Также в АКРА уточнили, что из-за этих выплат годовые номинальные располагаемые доходы населения увеличатся на 0,8−0,9% и незначительно — на 0,2 процентного пункта (п. п.) вырастет инфляция.

Кроме того, как считают аналитики, названные выплаты будут краткосрочным стимулом развития экономической активности и будут способствовать дополнительный рост ВВП на 0−0,25 п. п.

«Новые социальные выплаты приведут к дополнительному (по сравнению со сценарием без выплат) росту ВВП на 0−0,25 п. п., но эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами», — отмечается в комментарии.

Помимо того, эксперты указали, что, по их данным, в результате проведения указанных выплат федеральный бюджет станет менее сбалансированным, однако все равно будет в текущем году с профицитом.

«Без учета действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить, и по большей части потратило, на антикризисные цели порядка 5 трлн рублей, или около 4,7% ВВП 2020 года. Анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%», — добавляется в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские пенсионеры в сентябре текущего года получат разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей, в военные — в размере 15 тыс. рублей.