Тюмень, 30 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Тюменцы возмущены отсутствием крыши на здании школы № 70. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Кроме того, пришкольная территория заросла травой, родителей до сих пор, по их словам, не информировали о формате празднования Дня Знаний. Одна из матерей сообщила, что из-за недоделанной крыши уроки будут проводиться на улице.

«Из тех людей, кто жалуется в интернете, нет ни одного родителя, я проверила. Думаю, что это просто хайп. Тем более скоро выборы, идет политическая борьба», — прокомментировала ситуацию директор школы № 70 Лидия Русакова.

Однако после её объяснений крыша на втором корпусе не появилась.

«Ремонтные работы не могли начаться из-за карантина. Сейчас всё у нас идёт по плану, мы укладываемся в сроки. Крыша будет полностью готова в сентябре», — заявила Русакова, отметив, что занятия будут проходить на первом и втором этажах учебного учреждения.