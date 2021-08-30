Якутск, 30 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В учреждениях образования Якутии будут преподавать только педагоги, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил 30 августа глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Donland.ru Вакцинация

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Поводом для установления таких ограничений послужило то, что сейчас в Якутии болеет COVID-19 1161 ребёнок. По данным главного санитарного врача республики Маргариты Игнатьевой, вакцинацию завершили 82,3% сотрудников школ и 81,5% работников детских садов.

Глава Якутии распорядился ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в регионе. Муниципалитеты, где привиты менее 65% от плана, возьмут под особый контроль. В республике сейчас имеется в наличии более 90 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рассматривают возможность перевода школьников на дистанционное обучение в случае, если эпидемиологическая обстановка усугубится во время очного формата обучения.