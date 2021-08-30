Варшава, 30 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Представители параолимпийской сборной Польши Наталия Партыка, Каролина Пенк и Максим Худзицкий завоевали бронзовые медали по настольному теннису на Параолимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Polskie Radio.

Настольный теннис

Теннисистам, вошедшим в тройку лучших, направил в Токио свои поздравления министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бронзовую медаль завоевали польские велосипедисты Марцин Поляк и Михал Ладош в велотрековой гонке на дистанции 4 километра. Серебряную медаль в фехтовании на колясках получил польский спортсмен Адриан Кастро. Тяжелоатлетка из Польши Юстына Коздрык выиграла бронзовую медаль на соревнованиях, выступая в весовой категории до 45 килограмм.

В общем зачете польская команда по состоянию на 30 августа занимает 17 место.