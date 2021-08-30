Киев, 30 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Ключевой вопрос шестой сессии Верховной рады Украины нынешнего созыва, стартующей в начале сентября — подготовка качественного проекта государственного бюджета страны на 2022 год, заявил 30 августа спикер Рады Дмитрий Разумков.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада

Разумков напомнил, что согласно регламенту, до 15 сентября Рада должна получить от правительства проект бюджета на 2022 год. По его словам, профильный комитет парламента, который занимается бюджетом, «уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться».

«Мы будем концентрировать свое внимание именно на бюджете… действительно ключевым вопросом этой сессии является необходимость подготовить качественный документ», — добавил спикер.

В целом, по прогнозу Разумкова, осенний период работы Рады будет «достаточно эмоциональным».

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство передаст в Раду проект госбюджета-2022 в установленные сроки. Он отметил, что в документе будет сделана ставка на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, а также экономического роста в целом. Следующая сессия Рады начинается 7 сентября.