Магас, 30 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ингушетии стали фигурантами уголовного дела террористической направленности двое местных жителей. Правоохранителям стало известно, что 34-летний и 39-летний подозреваемые выехали в Сирию, где стали участниками незаконных вооруженных формирований, сообщили 30 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

Один из подозреваемых прибыл на территорию Сирии не позднее августа 2016 года, второй — до апреля 2015 года. До сих пор оба они не предприняли действий по возвращению на родину. В составе антиправительственных вооруженных формирований они с оружием в руках ведут боевые действия против правительственной армии Сирии.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений.

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