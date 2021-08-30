Красноярск, 30 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае статистики обнародовали данные о зарплатах работников региона. Уточняется, что выборочное обследование организаций проводит раз в два года Федеральная служба государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в Красноярскстате, согласно проведённому за апрель 2021 года выборочному обследованию, средняя начисленная зарплата работников обследованных организаций Красноярского края составила 59 586 рублей.

У 0,1% работников средняя заработная плата сложилась на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), у 1,1% — ниже МРОТ, у 0,2% — свыше 400 тысяч рублей. Доля работников с начисленной зарплатой ниже величины прожиточного минимума — 1,4%.

Соотношение средней зарплаты 10% работниковс наибольшей и 10% работников с наименьшей зарплатой составило 9,3 раза.

Медианное значение зарплаты работников Красноярского края в апреле 2021 года составило 45 407 рублей. Самое высокое значение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (89 829 рублей), самое низкое — в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (29 345 рублей).

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