Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Более пяти миллионов туристов принял город-курорт Сочи с начала года. Об этом 30 августа в соцсетях сообщил мэр Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

«В Сочи с начала года отдохнули уже более пяти миллионов гостей. Летний сезон, проведённый в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года», — написал мэр курорта.

По прогнозам властей, до конца года Сочи могут посетить в общей сложности около 6,5 млн туристов.

«Однако число может быть и выше, и мы готовы к росту турпотока. Оперативный штаб по подготовке и проведению зимнего сезона уже работает», — уточнил Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 августа на территории Краснодарского края в общей сложности отдохнули более 11 млн туристов. Власти утверждают, что ужесточение требований по заселению в отели не сказалось существенно на турпотоке.