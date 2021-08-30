Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко распорядился отменить проверку предприятий области на вакцинацию коллективов от COVID-19, об этом глава региона написал 30 августа в своём телеграм-канале.

Вакцинация

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«За последние недели мы приблизились к достижению коллективного иммунитета. Вакцинация — дело добровольное. Если есть возможность лишний раз не беспокоить людей по этому поводу — нужно ей пользоваться», — пояснил Лимаренко.

На Сахалине на 30 августа вакцинировали от коронавируса 53% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40% взрослого населения Приморья привились от COVID-19.