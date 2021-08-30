Пекин, 30 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Компания Great Wall представила на автомобильной выставке в Чэнду прототип внедорожника Tank 400. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Great Wall Tank 400

Новинка получила брутальный дизайн экстерьера. Стиль модели напоминает внедорожник Tank 700, который был представлен в апреле текущего года. Среднеразмерный рамный внедорожник получил переднюю независимую пружинную подвеску.

Пока не разглашаются технические подробности Tank 400. По словам генерального директора марки Tank Лю Яньчжао, бренд Tank «быстро реагирует на рыночный спрос с твердой силой и быстрой скоростью».

Речь идёт о том, что в будущем компания планирует представить новые модели Tank. Причём дизайн нового Tank 400 на 90% соответствует облику будущих новинок компании.

Напомним, компания Great Wall представила также в Чэнду рамный внедорожник Tank 500, который оснащен 354-сильным двигателем.

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