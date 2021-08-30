Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Петербургское мотосообщество требует взять под стражу участника тяжелого ДТП на Октябрьской набережной Петербурга с участием КАМАЗа и двух мотоциклистов. В тот день, 21 августа, один из байкеров при столкновении с грузовиком погиб на месте, другой мотоциклист получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице 29 августа.

Мотоцикл

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему водителю КАМАЗа, жителю Дагестана Исламу Джамалудинову, который находился за рулем КАМАЗа в состоянии опьянения. Суд отказал следствию, избрав водителю запрет определенных действий по 20 октября: ему запрещено покидать жилище в ночное время и управлять любыми транспортными средствами.

Такое снисхождение со стороны суда в отношении меры пресечения вызвало возмущение любителей езды на мотоциклах, друзей и родственников погибших байкеров. Представители мотосообщества заявляют о несоответствии меры пресечения тяжести совершенного деяния.

«За такое преступление дают до 12 лет заключения. И логично было ожидать, что суд отправит подозреваемого в СИЗО, учитывая отсутствие у него постоянной прописки на момент заседания. Джамалудинов зарегистрирован в селе Урма Левашинского района Республики Дагестан. Но судья Невского районного суда Газиз Баширов решил, что преступнику будет достаточно подписки о невыезде», — недоумевают в мотосообществе Петербурга.

У погибшего на месте Юрия Мердина осталась вдова с двумя маленькими детьми, у умершего в больнице Романа Сафонова — родители и девушка. Родственники и друзья погибших считают, что Джамалудинов может скрыться от следствия и помешать расследованию. Представителями потерпевшей стороны подана апелляция с требованием заключить предполагаемого виновника ДТП под стражу на время следствия.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, 21 августа около 21 часа Джамалудинов в состоянии опьянения следовал по проезжей части Октябрьской набережной. На скорости около 30 км/ч при совершении разворота в обратном направлении, произвел столкновение с попутными мотоциклами. Джамалудинов не выполнил законное требование инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 22 августа ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ.