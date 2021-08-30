Москва, 30 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Решение о снижении в Новой Москве с 1 сентября стоимости проезда в общественном транспорте за счет отмены зонирования тарифов в Троицком административном округе приняли власти столицы России. Об этом 30 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Департамент транспорта Москвы Автобус. Москва

«Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы», — говорится в сообщении.

Также столичный градоначальник указал, что после расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б и при поездках внутри новых территорий стоимость проезда в этой зоне была точно такой же, как и на остальной территории Москвы.

При этом Собянин отметил, что при поездках из Троицкого административного округа в «старую» часть российской столицы стоимость билета на общественном транспорте была значительно выше, составляя 60 рублей вместо 42 рублей.

«С 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в десять раз будет увеличен штраф для тех автомобилистов и мотоциклистов, которые не дают спать по ночам жителям Москвы ездой на скорости без глушителя.