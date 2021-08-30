Биробиджан, 30 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Вода не уходит с территории Еврейской автономии, за двое суток количество подтопленных участков и домов в регионе не изменилось. Освободились от воды только две дороги из 36, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-центре МЧС автономии.

75.mchs.gov.ru Паводок

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Продолжают стоять в воде 91 жилой дом, 489 приусадебных участков, 2345 дач, два моста и 13,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. В подтопленных домах живут 196 человек, в том числе 34 ребёнка. Затоплены подвалы сельхозтехникума, спортшколы, школы, районной больницы и двух детских садов села Ленинское.

«В населённых пунктах проводится работа переправ, доставка необходимых продуктов питания, воды, работа по заявкам граждан. Проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки и уровней воды. Организована работа комиссий органов местного самоуправления по обследованию домовладений и территорий для оценки нанесенного ущерба», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономии Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии специалисты обследовали 454 жилых строения, которые были подтоплены водой. По 292 из них подготовлены документы о выплате компенсаций.