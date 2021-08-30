Токио, 30 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Представительница России Виктория Сафонова завоевала серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио в турнире по настольному теннису. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В финале Сафонова проиграла спортсменке из Нидерландов Келли ван Зон со счётом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11.

В 2012 Сафонова она заняла третье место на Параолимпиаде в Лондоне в составе сборной Украины. С 2016 года она входит в состав сборной России и является заслуженным мастером спорта России.