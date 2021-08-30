Киев, 30 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет «очень насыщенным», сообщила 30 августа посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

По данным дипломата, в Вашингтоне Зеленский будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, также он посетит Калифорнию.

«Встреча президентов Украины и США в Белом Доме — основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами… встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей СМИ, общественности и информационно-аналитических центров», — сообщила Маркарова.

Также, по её словам, Зеленский намерен посетить «знаковые для отношений двух стран» места в Вашингтоне и открыть Украинский дом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Вашингтоне подтвердили очередной перенос даты встречи Байдена и Зеленского. Изначально предполагалось, что встреча состоится 30 августа, потом её перенесли на 31 августа, а сейчас — на 1 сентября.