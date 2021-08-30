Махачкала, 30 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ЧП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. В городе Махачкале взорвалась газовоздушная смесь. С ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу двое детей в возрасте 12 и 13 лет, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

Uxfon.com Взрыв газа

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что инцидент случился 27 августа около 20:30. Игравшие на улице Новокаякентская возле бывшего магазина дети бросили горящую петарду. Из-за утечки газа в помещении, которое уже не эксплуатировалось, произошло возгорание и взрыв.

В настоящее время дело возбуждено против 41-летнего жителя Ботлихского района — владельца помещения, в котором произошла утечка газа. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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