Воронеж, 30 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Монументальное мозаичное полотно советских времён демонтировали в ДК 50-летия Октября в Воронеже. Об этом сообщили местные жители.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Под снос

Как уточняет РИА «Воронеж», мозаику, располагавшуюся в холле здания, срезали 28−29 августа. Рабочие, проводившие демонтаж, сообщили журналистам, что уничтожать ее не планируют. Активисты утверждают, что мозаика находилась в хорошем состоянии. Также над входной группой демонтирована табличка «Дворец культуры им. 50-Летия Октября. Воронежский механический завод».

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, построенный в 1967 году и ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», был продан вместе с прилегающим к зданию парком с аукциона. Покупателем стала ФК «Аксиома», здание и сквер обошлись в 509,4 млн рублей. Планы нового собственника неизвестны, но, по мнению экспертов, ДК и сквер выкуплены под снос и застройку. Воронежцы выступили против уничтожения одного из видовых зданий района, они организовали сбор подписей за его сохранение. 17 августа письмо с просьбой защитить ДК активисты направили в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В августе Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже включили в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.