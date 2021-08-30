Москва, 30 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Столичные власти в течение ближайших лет планируют реконструировать и благоустроить около 121 км набережных вдоль Москвы-реки, сообщили в Стройкомплексе.

Набережная. Москва

По слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, работы по благоустройству буду проводиться в рамках программы развития прибрежных территорий.

На набережных в столице сформируют общественные и арт-пространств, создадут спортивные и детские площадки. «На данный момент в Москве благоустроено почти 72 км набережных», — уточнил Бочкарёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, по заказу Москомархитектуры разработан альбом типовых решений по комплексному благоустройству набережных Москвы-реки.

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