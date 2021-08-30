Новосибирск, 30 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области в сентябре начнётся вакцинация от гриппа. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 30 августа, сообщил глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от гриппа

«Идёт активная подготовка к эпидсезону по заболеваемости ОРВИ и гриппом. 2 сентября официально стартует компания по вакцинации от гриппа», — цитируют «НГС Новости» Щербатова.

Он подчеркнул, что важно привиться до начала эпидемиологического сезона.