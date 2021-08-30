Ульяновск, 30 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на муниципальном унитарном предприятии «Барышское АТП». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным надзорного ведомства, в Барышском районе муниципальным предприятием «Барышское АТП» с февраля по май 2021 года не осуществлялась оплата труда 25 работников, в результате задолженность превысила 1,2 млн рублей.

В прокуратуре отмечают, что значительные финансовые ресурсы, поступившие на счета предприятия, были направлены на расчёты с контрагентами.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы. В ведомстве уточняют, что на их основании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145−1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году при надзоре за соблюдением прав граждан на оплату труда проведено свыше 1 тыс. и проверок, что способствовало выплате более 8 тыс. жителей региона почти 140 млн рублей.