Москва, 30 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Первое место в списке наиболее успешных семей предпринимателей в России по версии журнала Forbes заняли супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, которые являются соучредителями компании Wildberries. Об этом 30 августа сообщается на сайте издания.

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По данным издания, состояние супругов Бакальчуков оценивается в $13,1 млрд. При этом в прошлом году Wildberries оценивался Forbes в $1 млрд и потому семья Бакальчуков за год увеличила свое состояние более чем в 10 раз.

Второй в рейтинге стала семья Гурьевых («Фосагро»), состояние которой оценивается в $6,9 млрд и за год выросло на $1,8 млрд. Третья позиция у семьи Ротенбергов («Мостотрест»), являвшейся лидером этого списка в прошлом году, чье совокупное состояние увеличилось за года на $500 млн, до $5,95 млрд.

При этом четвертое место у семьи Гуцериевых (группа «Сафмар»), состояние которой в текущем году оценивается в $3,7 млрд и выросло за год на $500 млн, пятое — у супругов Евтушенковых (АФК «Система»), чье состояние выросло за год с $2,3 млрд до $3,2 млрд.

Отмечается, цена компаний и возраст участников рейтинга приводятся изданием по состоянию на 27 июля 2021 года. Также в список вошли семьи, которые заработали основную часть капитала только частным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что новым лидером ежегодного рейтинга самых богатых женщин России по версии журнала Forbes стала генеральный директор и основатель российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.