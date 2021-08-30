Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Малообеспеченные семьи на Камчатке могут получить 2,5 тыс. рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в краевом правительстве.

ИА REGNUM Сборы к школе

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Как пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак, такую помощь получат около 5 тыс. семей региона. Многодетным семьям выплатят по 4,5 тыс. рублей.

Президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей на сборы детей в школу на Камчатке получили на 41 622 ребёнка.

«Эта цифра больше, чем общее количество обучающихся в школах, потому что выплата осуществляется на всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом если обучающиеся являются инвалидами, то выплаты назначаются им до 23 лет. Поэтому в этой цифре и школьники, и студенты младших курсов учебных учреждений СПО. Кроме того, выплата была начислена на 3694 будущих первоклассника, поэтому у родителей была возможность подготовить детей к школе», — пояснила Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в рамках введения нового федерального государственного образовательного стандарта с 1 сентября откроются профильные 10-е классы в 71-й школе.