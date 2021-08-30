Усть-Катав, Челябинская область, 30 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Усть-Катаве Челябинской области задержан похититель экскаватора. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Экскаватор

С заявлением в полицию обратился гражданин 1972 года рождения. Транспортное средство угнали прямо от его дома. Под подозрение попал гражданин 2000 года рождения, Он взял экскаватор, чтобы покататься, однако въехал в пруд и скрылся.

Размер ущерба владельцу составил 2 млн рублей. Задержанному может грозить до десяти лет колонии.