Киев, 30 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что лидер оппозиции, народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и возможные последствия этого шага, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 августа.

(сс) CherryX. wikimedia.org В поисках справедливости. Зал заседаний ЕСПЧ

Напомним, что в иске речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Политолог Кирилл Молчанов считает, что по иску в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для нынешней власти.

«Я не сомневаюсь, что рано или поздно это дело ЕСПЧ будет рассмотрено — если не по сокращенной, так по полной процедуре. И, действительно, по нему будет оправдательный приговор, что будет большим репутационным ударом по власти», — отметил эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

При этом он выразил мнение, что путь, выбранный лидером оппозиции Украины для доказательства своей невиновности, выбран абсолютно правильно.

«Путь выбран абсолютно правильный… но он может быть достаточно, как говорится, долгим и тернистым. Мы же видим, что параллельные суды в Украине тоже как-то бесконечно затягиваются и какого-то результата не демонстрируют. Но вполне вероятно, что, если дело возьмутся смотреть по этой сокращенной, быстрой процедуре — тогда действительно это всё может очень-очень оперативно и в ускоренном темпе показать абсолютно полный набор нарушений со стороны и следственных органов, и прокуратуры, то, что мы и так, в принципе, наблюдали в судах», — резюмировал Молчанов.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины обвиняют Медведчука в государственной измене. По решению суда политик должен до 7 сентября находиться под домашним арестом, хотя защита лидера ОПЗЖ указывала на многочисленные нарушения при утверждении этого вердикта.