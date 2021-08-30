Москва, , 09:41 — REGNUM России следует выработать протокол ответных мер на «охоту» США за гражданами РФ за границей, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

"Наше государство обязано создать эффективную систему защиты россиян за рубежом. И выработать протокол ответных мер на подобные действия недружественных стран — мер реальных и предельно жёстких», — отметил Журавлёв в Facebook.

Он возмущен тем. что США, как настоящие террористы, похищают граждан России и превращают их в своих пленных.

«Такова реальность нынешней геополитической гибридной войны, развязанной Вашингтоном против России», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным МИД России, США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах для последующей экстрадиции в США. Число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться, утверждает представитель внешнеполитического ведомства Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.

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