В Госдуме призвали выработать жесткий ответ на «охоту» США за гражданами РФ
Москва, 30 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. России следует выработать протокол ответных мер на «охоту» США за гражданами РФ за границей, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
"Наше государство обязано создать эффективную систему защиты россиян за рубежом. И выработать протокол ответных мер на подобные действия недружественных стран — мер реальных и предельно жёстких», — отметил Журавлёв в Facebook.
Он возмущен тем. что США, как настоящие террористы, похищают граждан России и превращают их в своих пленных.
«Такова реальность нынешней геополитической гибридной войны, развязанной Вашингтоном против России», — констатировал парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным МИД России, США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах для последующей экстрадиции в США. Число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться, утверждает представитель внешнеполитического ведомства Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.