Пермь, 30 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Перми для учеников начальной школы разработали единое сбалансированное школьное меню. Представлено четыре варианта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Prokuror-kaluga.ru В школьной столовой

При разработке перечня блюд учли обращения родителей и опыт организации школьного питания в других городах.

По словам начальника департамента образования администрации Перми Анны Деменевой, специалисты работали с несколькими поставщиками, оценивали типовые меню и имеющиеся технологические карты. Приоритетной задачей являлось выравнивание качества питания во всех школах муниципалитета.

Разработано четыре варианта меню для учеников 1−4 классов. Каждое меню рассчитано на 12 дней, включает завтрак и обед. Разработчики вариантов меню, получивших наивысшие оценки, провели дегустацию. На снятие проб были приглашены чиновники мэрии, депутаты, представители школ и родительской общественности.

«Нам представили полезное и сбалансированное меню. Я думаю, важно, чтобы сами родители прививали детям правильные пищевые привычки», — сказала председатель Пермской региональной общественной организации «Насмного» Ирина Ермакова.