Екатеринбург, 30 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщения о девочке, которую укусила змея в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Nucl0id Екатеринбургский зоопарк

Следователи хотят проверить, есть ли в действиях сотрудников зоопарка признаки ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента», — заявили в ведомстве.

Также в СКР уточняют, какое вред здоровью нанесён ребёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшей девочке — пять лет.