СКР начал проверку в екатеринбургском зоопарке, где змея укусила ребёнка
Екатеринбург, 30 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщения о девочке, которую укусила змея в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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Екатеринбургский зоопарк
Следователи хотят проверить, есть ли в действиях сотрудников зоопарка признаки ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента», — заявили в ведомстве.
Также в СКР уточняют, какое вред здоровью нанесён ребёнку.
Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшей девочке — пять лет.