Уфа, 30 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Причины несчастного случая, в результате которого пострадал газорезчик, установлены в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

Сообщается, что 10 июня на территории ООО «Акме» в г. Стерлитамаке рабочим поручили разобрать и разрезать металлолом.

«Чтобы закончить резку металлической конструкции, работник подлез под платформу. В этот момент отрезанная часть металла упала ему на голову», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пострадавшего 34-летнего газорезчика ООО «Гамма» срочно доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Сотрудники республиканской Гострудинспекции установили, что несчастный случай произошел из-за того, что с работниками не было проведено обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ. Кроме этого, была выявлена неудовлетворительная организация производства работ.

За допущенные нарушения требований охраны труда работодатель оштрафован на общую сумму 330 тысяч рублей.