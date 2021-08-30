Милан, Италия, 30 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. «Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В составе «Милана» дубль оформил нападающий Оливье Жиру, ещё по голу забили полузащитники Сандро Тонали и форвард Рафаэл Леау. У «Кальяри» отличился хавбек Алессандро Дейола.

На сегодняшний день «Милан» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды шесть очков. «Кальяри» идёт на 14-м месте с одним очком.

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