Вашингтон, 30 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Американская компания Chevrolet (принадлежит General Motors) готовит к премьере спорткар Camaro ZL1 с силовым агрегатом от седана Cadillac CT5-V Blackwing. Об этом сообщает издание Motor Trend со ссылкой на представителя General Motors.

Motor Trend Chevrolet Camaro ZL1

Новая версия Camaro будет комплектоваться двигателем V8, приводным нагнетателем от седана Cadillac CT5-V Blackwing. Двигатель относится к семейству LT4. Объём «движка» равен 6,2 л, а его производительность — 677 л. с. Также новинка может получить углерод-керамические тормоза.

Стоит отметить, что данная модификация станет последней версией модели перед тем, как его снимут с производства. Первый серийный Camaro ZL1 с мотором Blackwing сойдёт с конвейера в 2023 году. Прекратится же производство автомобиля в 2026 году.

Ранее дилеры Chevrolet в России начали продажи нового компактного кроссовера Trailblazer нового поколения. Новинка доступна в четырёх версиях и с тремя вариантами дизайна.

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