Барнаул, 30 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Небывалое сокращение числа тяжелобольных с COVID-19 в Алтайском крае объясняется не чудесным излечением и даже не ошибкой в подсчёте. Судя по словам главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, которые цитирует «Толк», считать больных тяжелобольными стали по новой методике.

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"Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар. Это не должно быть экстраполировано, что они все разом выздоровели. Ничего подобного», — объяснила Ирина Переладова.

«Краевой минздрав пошел дальше: «Провели видеоконсилиумы, пересмотрели пациентов с краевыми специалистами. Определились по степени тяжести по полученным результатам параклинических исследований». Иными словами — просто тех же больных посчитали по-другому», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа тяжелобольных в Алтайском крае было заявлено 605 (-49 за минувшие сутки), из них 207 были подключены к аппаратам ИВЛ.

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