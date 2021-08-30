Кызыл, 30 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Туве правоохранители привлекли к ответственности группу молодых людей из-за создания аварийной ситуации на центральной улице Кызыла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

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Инцидент, как отмечается, вызвал возмущение горожан. Пятеро блогеров и музыкантов в возрасте 19−31 года ради съёмки клипа устроили пикник с мангалом и кальяном на проезжей части. Один из подозреваемых уже фигурирует в базе данных как нарушитель правил дорожного движения.

«Тем не менее с целью привлечения внимания большего количества подписчиков в соцсетях 30-летний мужчина продолжает преступать закон. Прошлым летом он привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за организацию эпатажного проезда в надувном бассейне на прицепе автомобиля «Хонда Stepwgn» в центре столицы Тувы», — отметили в ведомстве.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.