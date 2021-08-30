Грозный, 30 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Чечне в преддверии единого дня голосования, который в 2021 году назначен на 19 сентября, предпринимаются меры для обеспечения прозрачности выборов и проведения их без нарушений. В этих целях в республике появятся антифейковые отряды. Инициатива их создания принадлежит региональному отделению «Молодой Гвардии Единой России».

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

В настоящее время отобраны 56 волонтеров, которые станут членами антифейковых отрядов. Их задачей станет выявление информационных вбросов о нарушениях на избирательных участках, пишет ИА «Чечня Сегодня».

В группу волонтеров вошли комментаторы, мобильные группы, интернет-аналитики и наблюдатели. В оставшиеся до выборов дни они будут проходить обучение по выбранным направлениям, сообщил заместитель руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Садо Месербиев.

Напомним, в Чечне 19 сентября 2021 года состоятся выборы главы республики, депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов республиканского парламента.