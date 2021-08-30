Кемерово, 30 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области на 2021/2022 учебный год вузы и филиалы вузов приняли на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения 5187 студентов, в магистратуру поступило 716 студентов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

(сс) Wokandapix Студент

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«За всё время приёмной кампании в вузы Кузбасса абитуриенты подали свыше 18 тысяч заявлений, примечательно, что к нам едут и из других регионов. Количество бюджетных мест в этом году составило 5903, это на 84 места больше, чем в прошлом году. Продолжается набор на коммерческой основе. Важно, чтобы все эти специалисты потом оставались здесь, работали для развития родного Кузбасса», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Уточняется, что в этом году для удобства абитуриентов и их родителей создана электронная информационная платформа АБИТУРИЕНТ42. РФ, где были собраны материалы о программах обучения, предлагаемых вузами.