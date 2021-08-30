Челябинск, 30 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Челябинской области доходы населения растут. Об этом говорится в материалах экспресс-анализа региональной Контрольно-счётной палаты.

ru.torange.biz Доходы

За январь-июнь 2021 года объём денежных средств на руках у граждан возрос на 6,1% по сравнению с таким же периодом 2020 года. На душу населения в месяц доходы увеличились на 6,8% и достигли 26,1 тыс. рублей.

Реальные доходы населения возросли на 0,8%. А рост реально располагаемых составил 0,4%.