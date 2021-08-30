Воронеж, 30 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Проверку начали следственные органы в связи с информацией о массовом отравлении отдыхающих на одной из турбаз в Воронеже, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Ранее в соцсетях и в СМИ появились сообщения о госпитализации нескольких человек с недомоганием после завтрака в воронежском загородном клубе. В числе пострадавших — шестеро детей.

В рамках процессуальной проверки следователи намерены опросить отдыхавших, а также руководство турбазы, назначить экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Также истребована документация, регламентирующая оказание услуг по организации отдыха.

«В рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка действиям руководства места отдыха в части соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — прокомментировал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.