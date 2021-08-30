«Рома» разгромила «Салернитану» в матче Серии А
Салерно, Италия, 30 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Салернитаной» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
В составе «Ромы» дубль оформил полузащитник Лоренцо Пеллегрини, ещё по голу забили Жордан Верету и Тэмми Абрахам.
На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды шесть очков. «Салернитана» идёт на 18-м месте без набранных очков.
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