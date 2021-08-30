Ташкент, 30 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял прибывшего в Ташкент парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Сатоши Наканиши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Рассмотрены график и организационные аспекты предстоящих двусторонних мероприятий, в том числе в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Камилов и Наканиши договорились, что необходимо активизировать торгово-экономические связи между Японией и Узбекистаном и способствовать развитию контактов между представителями бизнеса двух стран.

Стоит отметить, что диалог «Центральная Азия + Япония» действует с 2004 года. Его инициатором выступил Токио для того, чтобы развивать экономические отношения со странами региона.