Москва, 30 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Московской области установили 15 автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Пять из них уже начали работать, остальные запустят в ближайшее время, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, станции установлены в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Подмосковья.

Автоматические станции оснащены оборудованием, позволяющим контролировать содержание в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 микрометра. Это позволит обнаруживать загрязнения, оказывающие негативное влияние на экологическую обстановку в Москве.

ИА REGNUM ранее сообщало, мэр Сергей Собянин заявлял, что за последние несколько лет экологическая ситуация в Москве стала лучше.

Читайте подробнее: Собянин заявил об улучшении экологической ситуации в Москве