Пермь, 30 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Пермском крае за семь месяцев 2021 года для более 112 тыс. человек границу закрыли на замок. Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, причиной для введения ограничения стали долги граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Не все жители Прикамья смогут беспрепятственно покинуть Родину для отдыха за рубежом. На сегодняшний день в праве выезда за пределы России ограничен каждый 17-й гражданин, фигурирующий в базе данных судебных приставов региона.

В ведомстве подчеркнули, что для снятия временного ограничения необходимо выполнение должником в полном объеме финансовых обязательств. При предоставлении приставам документа, подтверждающего исполнение решения суда, выносится постановление об отмене временного ограничения.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рекомендует гражданам, желающим выехать за границу, заблаговременно (не менее чем за 14 дней) проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.