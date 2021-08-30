Чебоксары, 30 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с засухой. Сформирована комиссия для оценки ущерба аграриям, сообщает администрация муниципалитета.

Наталия Николаева ИА REGNUM Перец. Урожай в теплице

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Местные власти отмечают, что на заседании по предупреждению ЧС был рассмотрен вопрос о нанесении ущерба сельскохозяйственным предприятиям и КФХ из-за «устойчивой жаркой погоды». В администрации со ссылкой на Чувашгидромет сообщают, что в течение трёх декад, с 28 июля по 18 августа, запас продуктовой влаги в пахотном слое почвы не превышал 10 мм.

По словам руководителя районного отдела филиала Россельхозцентра по Чувашии Олега Глухова, урожайность в Батыревском районе меньше среднемноголетних значений, у картофеля клубни образованы, но они небольшого размера.

Комиссией принято решение о введении на территории района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация». В администрации сформирована комиссия для обследования и оценки ущерба аграриям в связи с почвенной засухой.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Чувашии уровень осадков составил 79% от нормы с апреля по июнь, «но есть регионы, которые ещё больше подвержены отсутствию осадков».