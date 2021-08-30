Самара, 30 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Идеи по закреплению молодежи в Самарской области предложили «Лидеры России». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

Сообщается, что 29 августа глава региона Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции встретился с участниками проекта «Битва сезонов», который собрал порядка 200 финалистов и победителей прошлых сезонов «Лидеров России».

Азаров предложил участникам проекта высказать свои идеи по привлечению и сохранению молодых специалистов в разных отраслях экономики области. В результате участники представили свои идеи.

Они отметили, что для молодых людей очень важен имидж региона, где они живут или собираются жить.

«Имидж региона — очень важная история. Мы уже реализовали ряд масштабных всероссийских проектов. Кстати сказать, буквально через две недели мы открываем единственный в России филиал Третьяковской галереи и сейчас формируем вокруг него целый креативный кластер, привели в порядок общественное пространство. Я думаю, что это тоже будет импульсом. Но мало имидж создать, надо его продвигать. В этом направлении нам есть над чем еще поработать», — заявил Азаров.

Также прозвучало предложение активнее привлекать родителей к мероприятиям по профориентации школьников. Было также предложено учитывать количество выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности при оценке эффективности работы вуза.

Участники конкурса предложили ввести обучение предпринимательской деятельности в учебных заведениях области, а также повышать доступность наиболее продвинутых средних образовательных учреждений Самары для детей во всей области.

«За 20 минут вам удалось представить предложения, на мой взгляд, реализация которых даст заметный эффект. Еще раз убедился, что имею дело с настоящими лидерами — людьми, которые имеют широчайший кругозор, умеют мобилизоваться и выдать результат даже в такие короткие сроки», — заявил Азаров.