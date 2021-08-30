Москва, 30 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В 2020 году покупки гражданами России недвижимости в Испании снизились более чем на треть из-за пандемии, однако за квадратный метр российские покупатели готовы платить больше других покупателей-иностранцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Генерального совета нотариата Испании.

Испания

Так, с 2010 по 2020 год граждане РФ заключили более 35,2 тыс. сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании. В прошлом году были зафиксированы лишь 1,9 тыс. покупок, что стало самым низким показателем за все десять лет, и на 38% меньше, чем в 2019-м.

В целом покупки иностранцами жилья в Испании в пандемийный 2020 год снизились на 24%, до 77,5 тыс. сделок. В основном жилье приобретали граждане РФ, уже являющиеся резидентами королевства, то есть проживающие там не менее шести месяцев в году.

Во второй половине 2020 года жители РФ оказались покупателями одних из самых дорогих квартир и домов в Испании в пересчете на один квадратный метр. В среднем они тратили 2,1 тыс. евро, в то время как усредненный иностранец — 1,8 тыс. евро. Дороже жилье покупали только граждане Германии, Швейцарии и Дании (2,4−2,5 тыс. евро).

Уточняется, что основная часть покупателей из России покупает недвижимость в Испании не в инвестиционных целях, а для собственного временного или постоянного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принятые правительством России меры позволили обеспечить положительную динамику в строительстве жилья. По его словам, жилых домов было построено на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Ожидается, что предложение на рынке жилья будет самым разнообразным и далее, заключил премьер-министр.

Также Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 19,7 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры.

Читайте также: Правительство РФ ускорит расселение граждан из аварийного жилья