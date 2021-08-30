Томск, 30 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Жители Томской области, переболевшие COVID-19, после выздоровления смогут пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение сатурации

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В первую очередь обследование предлагают пройти тем, кто болел коронавирусной инфекцией в средне-тяжёлой и тяжёлой форме, пациентам старше 60 лет и с хроническими патологиями.

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя следующие исследования: общий и биохимический анализы крови, тест с шестиминутной ходьбой для прогнозирования риска инвалидности, измерение сатурации для оценки переносимости физнагрузок, исследование на тромбообразование и другие.

При необходимости пациентов направляют на второй этап, который включает в себя эхокардиографию, компьютерную томографию лёгких и исследование сосудов нижних конечностей.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительная запись на углубленную диспансеризацию после перенесённого коронавируса открыта в Новосибирской области.

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