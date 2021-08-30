Польские спасатели вернулись из Греции, где помогали тушить лесные пожары
Варшава, 30 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Польские пожарные вернулись в Варшаву из Греции, где выполняли гуманитарную миссию по тушению лесных пожаров. Об этом сообщил журналистам Polskie Radio главный комендант Государственной пожарной службы Польши Анджей Бартковяк.
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По его словам, самолёт со спасателями приземлился в аэропорту «Варшава-Бабице» утром 29 августа.
Перед вылетом спасателей из Польши приняли в правительстве Греции. Во время приёма им выразили благодарность министр гражданской обороны Греции Михалис Хрисохоидис, главный секретарь по обороне населения Греции Василиос Папагеоргиу, а также генерал главный комендант пожарной охраны Греции Стефанос Колокоурис.
Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года Грецию охватили самые масштабные за последние годы пожары. По просьбе греческого правительства в страну 7 августа направились польские спасатели, которые помогали тушить пожары греческим коллегам. Пожарные из Польши боролись с огнем на острове Эвиа, а также под Афинами, где пожары угрожали окрестным населенным пунктам.