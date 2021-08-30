Генуя, Италия, 30 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Дженоа» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

В составе «Наполи» голы забили полузащитник Фабиан Руис на 39-й минуте и нападающий Андреа Петанья на 84-й. У «Дженоа» отличился защитник Андреа Камбьязо на 69-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды шесть очков. «Дженоа» идёт на 19-м месте без набранных очков.