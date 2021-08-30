Новосибирск, 30 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Галущака в Заельцовском районе установили памятный знак Борису Галущаку, который в 1972 — 1999 годах возглавлял Новосибирский приборостроительный завод. Работа над проектом началась в 2019 году по поручению мэра Анатолия Локтя, рассказали ИА REGNUM в мэрии города.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Идея поставить памятный знак в честь Бориса Савельевича Галущака возникла два года назад во время посещения музея Заельцовского района. Её поддержали все — ветераны завода, жители и, конечно, родные Бориса Савельевича. Он сделал очень много как для своего завода, так и для всего города, — прокомментировал Локоть. — Поэтому я считал своим долгом сделать всё, чтобы этот памятный знак был открыт, чтобы жители Новосибирска помнили этого человека».

Памятный знак установлен на пересечении улиц Нарымской и Галущака.

Согласно официальным данным, при Борисе Галущаке на Новосибирском приборостроительном заводе внедрили в производство 52 новых технологических процесса, выпустили более ста наименований новых изделий, в том числе целую гамму ночных и дневных наблюдательных и медицинских приборов. При нём были построены пять производственных цехов, контрольно-испытательная станция, убежище на 3000 мест, заводская столовая на 1000 мест с несколькими залами, новая котельная и компрессорная.

Отметим, что в 2000 году в Новосибирске появилась улица Галущака. Сейчас это уже целый микрорайон.