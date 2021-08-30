Ярославль, 30 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Ярославле рекомендовано ограничить продажу алкогольных напитков в день города, который пройдёт 18 сентября. Постановление об этом подписал мэр Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле

Не продавать алкоголь рекомендовано в границах территории Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Нахимсона — Богоявленская площадь — улица Первомайская.

Запретить продажу алкогольных напитков местные власти не могут.