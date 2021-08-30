Онгудайский район, Алтай, 30 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай при сплаве по реке погиб опытный спортсмен-водник Кирилл Косогоров из Барнаула. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, он был участником похода на каяках в составе группы из шести человек.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

Группа совершала водный поход по нескольким рекам. На реке Башкаус каяк Кирилла Косогорова перевернулся. Товарищам удалось вытащить его тело на берег, однако из-за труднодоступности эвакуация по земле оказалась невозможна.

«Силами спортсменов организована эвакуация тела с привлечением вертолёта коммерческой организации «Алтай Авиа» и спасателей. На 30 августа запланирован вылет вертолёта с группой спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда», — отметили в управлении.

Как отмечается, спасателям предстоит десантировать с борта воздушного судна в воздухе и транспортировать тело погибшего в вертолёт.

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