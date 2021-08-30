Опытный каякер погиб при сплаве по реке в Горном Алтае
Онгудайский район, Алтай, 30 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай при сплаве по реке погиб опытный спортсмен-водник Кирилл Косогоров из Барнаула. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, он был участником похода на каяках в составе группы из шести человек.
Группа совершала водный поход по нескольким рекам. На реке Башкаус каяк Кирилла Косогорова перевернулся. Товарищам удалось вытащить его тело на берег, однако из-за труднодоступности эвакуация по земле оказалась невозможна.
«Силами спортсменов организована эвакуация тела с привлечением вертолёта коммерческой организации «Алтай Авиа» и спасателей. На 30 августа запланирован вылет вертолёта с группой спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда», — отметили в управлении.
Как отмечается, спасателям предстоит десантировать с борта воздушного судна в воздухе и транспортировать тело погибшего в вертолёт.
Читайте также: На севере Бурятии погиб турист из Москвы